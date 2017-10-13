На Стрийщині чоловік потрапив до лікарні через пожежу у власній господарці

У Стрийському районі внаслідок пожежі в господарській будівлі чоловік отримав опіки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 13 жовтня, о 0:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в цегляній господарській будівлі в селі Любинці Стрийського району. На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ ДПРЧ-8 міста Стрий та місцеву пожежну команду села Гірне.

Пожежу локалізовано о 01:13 та повністю ліквідовано о 01:41. Внаслідок пожежі отримав опіки рук ІІ-го ступеня важкості власник будівлі. Потерпілого госпіталізовано у Стрийську центральну районну лікарню. Вогонь встиг знищити 4 т сіна.

Причина виникнення займання встановлюється.