Львів'ян кличуть на фестиваль японської культури. Програма

Протягом двох днів, 14 та 15 жовтня, у Львові відбуватиметься Бункасай – Львівський фестиваль японської культури. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У приміщенні Середньої загальноосвітньої школи східних мов та бойових мистецтв Будокан, що на вул. Шухевича, 2, для всіх охочих відбуватиметься ряд цікавих заходів. В програмі фестивалю: майстер-класи та святкові заходи з класичних японських мистецтв, мови, кулінарії тощо. Вхід вільний.

Програма фестивалю

Майстер-класи та святкові заходи з класичних японських мистецтв, мови, кулінарії тощо : Субота та неділя 14-15 жовтня

10:30 – Виставка «Бонсай», японські карликові дерева. Лектор Сергій Касаткін

11:00 – Презентація Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов та бойових мистецтв Будокан

11:00 – Відкритя «Шогі» кафе

11:30 – «Суміє», японський живопис тушю. Лектор Ксенія Маковетська

11:30 – Відкриття японського ресторану

12:00 – Історія Японії, Сенгогу Ера. Лектор Володимир Сміс

12:30 – Шінто, фольклор про японських богів. Лектор Руслан Водолазський

13:00 – Японська каліграфія. Лектор Ірина Филипчук

14:00 – Японська поезія. Лектор Ірина Филипук

14:00 – Японська музика. Ансамбль оркестру «LUMUS»

14:30 – Йокай, фольклор про японських привидів. Лектор Поліна Мотихіна

15:00 – Шінто орігамі. Лектор Руслан Водолазський

15:00 – Шогі, японські шахи. Лектор Хіроакі Хомацу

15:30 – Виставка «Бонсай», японські карликові дерева. Лектор Сергій Касаткін

15:00 – Ніхомбу, орігамі, японська для початківців

16:00 – Презентація Львівської середньої загальноосвітньої школи східних мов та бойових мистецтв Будокан

16:30 – «Суміє», японський живопис тушю. Лектор Ксенія Маковетська

17:00– Японська музика. Ансамбль оркестру «LUMUS»

18:00 – Переклад аніме. Майстер-клас. Лектор Руслан Водолазський

19:00 – Розіграш призів

20:00 – Історія Японії, Сенгогу ера. Лектор Володимир Сміс

20:00 – Шогі, японські шахи. Лектор Хіроакі Хомацу

Майстер-класів з японських бойових мистецтв на фестивалі:

Субота, 14 жовтня

11:00 – майстер-клас від сенсея Львівської федерації Кудо Кукарцева Олексія.

12:00 – майстер-клас від сенсея Академії Айкібудзюцу з Айкідо Йосінкан сін рю Миколи Лазура.

13:00 – майстер-клас від сенсея Академії Айкібудзюцу з Дайто-рю Айкі-дзю-дзюцу Олександра Козловського.

14:00 – майстер-клас від сенсея Клуба Будо «Ямато» з Кю-дзюцу (японської стрільби з луку) Андрія Біскупа.

17:30 – майстер-клас від сенсея Академії Айкібудзюцу з дзю-дзюцу (джиу-джицу) Петра Мочернюка.

Неділя, 15 жовтня

11:00 – майстер-клас від сенсея Львівської федерації Кудо Кукарцева Олексія.

12:00 – майстер-клас від сенсея Академії Айкібудзюцу з Айкідо Йосінкан сін рю Миколи Лазура.

13:00 – майстер-клас від сенсея Академії Айкібудзюцу з дзю-дзюцу (джиу-джицу) Петра Мочернюка.

14:00 – майстер-клас від сенсея Клуба Будо «Ямато» з Кю-дзюцу (японської стрільби з луку) Андрія Біскупа.

16:00 – майстер-клас від сенсея «Львів Кендо Кай» з японського мистецтва фехтування на мечах Кендо Наталії Калініченко.