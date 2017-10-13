До Дня захисника України учасникам АТО вручили бойові нагороди

Сьогодні, 13 жовтня, до Дня захисника України та 75-річчя УПА голова Львівської ОДА Олег Синютка вручив українським бійцям нагрудні знаки «За оборону Луганського аеропорту» Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Очільник області подякував українським воїнам за проявлений героїзм та захист держави від агресора.

«Якщо б не ви, не було б нас у цьому залі, тому сильна армія є дуже важливою для держави, зберігайте тверду позицію, будьте прикладом для українського суспільства. І я дуже хочу, щоб ці нагороди ви носили з гордістю», – зазначив Олег Синютка.

Також українські захисники отримали відзнаки Всеукраїнської спілки воїнів антитерористичної операції .

Фото: ЛОДА