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До Дня захисника України учасникам АТО вручили бойові нагороди

Вероніка Рой

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Сьогодні, 13 жовтня, до Дня захисника України та 75-річчя УПА голова Львівської ОДА Олег Синютка вручив українським бійцям нагрудні знаки «За оборону Луганського аеропорту» Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Очільник області подякував українським воїнам за проявлений героїзм та захист держави від агресора.

«Якщо б не ви, не було б нас у цьому залі, тому сильна армія є дуже важливою для держави, зберігайте тверду позицію, будьте прикладом  для українського суспільства. І я дуже хочу, щоб ці нагороди ви носили з гордістю», – зазначив Олег Синютка.

Також українські захисники отримали відзнаки Всеукраїнської спілки воїнів антитерористичної операції .

Фото: ЛОДА

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