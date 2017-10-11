ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловік відлупцював немовля своєї коханки: дитина потрапила до лікарні

Соломія Григор'єва

|

На Золочівщині поліцейські встановлюють за яких обставин 10-місячна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Матір разом з дитиною госпіталізовані в одну із львівських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Золочівський відділ поліції 9 жовтня  надійшло повідомлення від  41-річної жительки одного із сіл району про те, що вона виявила на тілі своєї 10-місячної доньки тілесні ушкодження.

Як попередньо встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 29-річний уродженець Львова, з яким заявниця познайомилася півроку тому через мережу Інтернет.

У день, коли сталася подія, жінка відлучилася з дому на кілька годин, попросивши свого співмешканця доглянути за немовлям. Невдовзі дитина розплакалася, і чоловік вирішив її «заспокоїти», двічі вдаривши по обличчі.

Жінка разом з дівчинкою наразі госпіталізовані. Медики діагностували у немовляти закриту черепно-мозкову травму, забій і стиснення головного мозку.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року

Досудове розслідування триває.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів