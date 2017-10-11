На Львівщині чоловік відлупцював немовля своєї коханки: дитина потрапила до лікарні

На Золочівщині поліцейські встановлюють за яких обставин 10-місячна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Матір разом з дитиною госпіталізовані в одну із львівських лікарень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Золочівський відділ поліції 9 жовтня надійшло повідомлення від 41-річної жительки одного із сіл району про те, що вона виявила на тілі своєї 10-місячної доньки тілесні ушкодження.

Як попередньо встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 29-річний уродженець Львова, з яким заявниця познайомилася півроку тому через мережу Інтернет.

У день, коли сталася подія, жінка відлучилася з дому на кілька годин, попросивши свого співмешканця доглянути за немовлям. Невдовзі дитина розплакалася, і чоловік вирішив її «заспокоїти», двічі вдаривши по обличчі.

Жінка разом з дівчинкою наразі госпіталізовані. Медики діагностували у немовляти закриту черепно-мозкову травму, забій і стиснення головного мозку.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Вчинення цього злочину карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року

Досудове розслідування триває.