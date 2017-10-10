Від завтра запрацює пенсійна реформа

Пенсійна реформа, що передбачає підвищення необхідного стажу для виходу на пенсію до 25 років у 2018 році і поступове підвищення до 35 років у 2028 році, набуде чинності 11 жовтня.

Відповідний закон опубліковано в парламентській газеті «Голос України» 10 жовтня – він набуває чинності наступного дня після публікації, передають «Українські новини».

Як відомо, Верховна Рада ухвалила пенсійну реформу 3 жовтня, президент Петро Порошенко підписав відповідний закон 8 жовтня.

Відповідно до документа, в 60 років виходять на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року будуть мати 25 років страхового стажу, а діапазон вимог щодо страхового стажу щорічно буде збільшуватися на 12 місяців до досягнення 35 років у 2028 році.

В 63 роки будуть виходити на пенсію ті особи, які на 1 січня 2018 року будуть мати 15 років страхового стажу, однак не матимуть 25 років.

В 65 років будуть виходити ті особи, які на 1 січня 2019 року будуть мати 15 років страхового стажу, однак не матимуть 16 років.

Для визначення права на пенсію за віком у страховий стаж будуть зараховуватися:

– ведення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподатковування (з 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 включно, підтверджується довідкою про реєстрацію як суб’єкт підприємницької діяльності; з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року включно, за умови сплати страхових внесків незалежно від сплаченого розміру);

– проходження військової служби до 31 грудня 2017 включно; перебування у відпустці у зв’язку с вагітністю і пологами з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 включно;

– знаходження у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 року до моменту введення сплати страхових внесків жінок, що перебувають у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– навчання у вищих навчальних закладах на денній формі навчання на умовах державного замовлення, а також навчання в аспірантурі і докторантурі з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2017 включно.

На перехідний період (3 роки) при втраті роботи пропонується призначати державну соціальну допомогу за наявності 15 років страхового стажу в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Особам, які не будуть мати 15 років стажу, державну соцдопомогу будуть призначати при досягненні ними 65 років.

Крім того, з 1 жовтня передбачається здійснення перерахунку пенсій з використанням єдиного показника середньої зарплати, що використовується для призначення пенсії в 2017 році на рівні 3 764,4 гривні; показника вартості одного року страхового стажу, зниженого з 1,35 до 1 відсотка.

Водночас на перехідний період для нових пенсій вартість року стажу 1,35% зберігається до кінця 2017 року, у тому числі при переведенні з пенсії з інвалідності на пенсію за віком.

При призначенні пенсій в 2018 році при вартості року стажу 1% буде використовуватися показник середньої зарплати за два останніх роки (орієнтовно – 5 227 гривень), з 2019 року – показник середньої зарплати за три останніх роки.

Також переглянуто розмір і умови призначення мінімальної пенсії за віком.

Так, на рівні прожиткового мінімуму пенсія в мінімальному розмірі буде призначатися особам, що мають страховий стаж 30/35 років для жінки й чоловіка відповідно.

Із 1 січня 2018 року гарантія із забезпечення виплати пенсій у мінімальному розмірі на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, але не менше, ніж розмір прожиткового мінімуму, буде забезпечуватися особам, що мають страховий стаж 30/35 років після досягнення ними 65 років.

Також змінена розрахункова величина для визначення мінімального розміру пенсії для шахтаря з 80% середньої ланки шахтаря на 80% середньої заробітної плати.

Крім того, скасовані спеціальні пенсійні режими для державних службовців, учених, посадових осіб органів місцевого самоврядування, прокурорів, депутатів і пенсії за вислугою років.

Щорічна (опосередкована) індексація пенсій з 2021 року буде відбуватися шляхом збільшення (перерахунку) середньої зарплати, з якої обчислена пенсія, на 50% зростання середньої зарплати за 3 попередні роки й на 50% ріст індексу споживчих цін за попередній рік.

У 2019-2020 роках індексація пенсій буде здійснюватися за окремим рішенням Верховної Ради.

Серед іншого, закон передбачає призначення пенсії незалежно від віку при наявності 40 років страхового стажу з 1 січня 2028 року, установлення верхньої межі бази нарахування єдиного соціального внескуу 15 мінімальних зарплат (наразі 48 тис. грн) і введення накопичувального рівня пенсійної системи з 1 січня 2019 року.

Також Кабінет міністрів зобов’язаний до 1 листопада розробити й подати в парламент законопроект з перерахування пенсій військовослужбовцям.

Українська правда