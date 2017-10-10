Вчора ввечері на Львівщині насмерть переїхали двох пішоходів

Вчора у Львівській області насмерть було збито двоє пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відтак, 9 жовтня о 20:50 на автодорозі Львів-Шегині в с. Зимна Вода Пустомитівського району, водій, 1973 року народження житель м. Тернопіль, керуючи автомобілем «Сааб», рухаючись в напрямку с. Шегині, поза межами пішоходного переходу скоїв наїзд на пішохода, 1960 року народження, жителя с. Великий Любінь. Внаслідок наїзду, пішохід від отриманих травм помер в кареті ШМД. Тіло загиблого скеровано в морг Пустомитівської ЦРЛ.

Цього ж дня о 22:00 на автомобільній дорозі Львів-Краковець, поблизу м. Новояворівськ Яворівського району, водій, 1974 року народження, житель м. Львова, керуючи автомобілем «Део Ланос», здійснив наїзд на невстановленого чоловіка, поза межами пішохідного переходу. В результаті наїзду пішохода каретою швидкої допомоги було доставлено в реанімаційне відділення Новояворівської РЛ №1, де 10 жовтня о 01:00 він помер в реанімаційному відділенні.