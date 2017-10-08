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На територію спортивного майданчика на Вулецьких пагорбах завезли будівельну техніку

Катерина Родак

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Сьогодні зранку, 8 жовтня, на територію спортивного майданчика по вул. Відкритій, 1 почали заводити важку техніку. Про це повідомила місцева жителька Анна Нусьо.

«Це зроблено всупереч домовленостям із ректором НУ “Львівська політехніка” щодо створення спільної робочої групи по вказаній ситуації, незважаючи на відкрите кримінальне провадження щодо підробки офіційних документів по проектуванню багатоповерхової споруди по вул. Відкритій, 1, а також ігноруючи небезпеку просідання ґрунтів та можливого руйнування сусідніх будинків!», – обурюється мешканка.
«Створення спільної робочої групи всіляко ігнорується представниками Політехніки, незважаючи на лист за підписом заступника голови Львівської міської ради Г.Васьківа.
Просимо підтримки та посильної допомоги усіх небайдужих до свавілля, яке твориться “господарниками” від “Львівської Політехніки” на Вулецьких пагорбах, в історичному ареалі нашого міста!», – просить вона.

Як відомо, львівська політехніка має намір збудувати новий гуртожиток. Місцеві мешканці виступили проти будівництва  в історичному ареалі міста та звернулись до прокуратури. Натомість студенти університету обурились можливому зриву будівництва сучасного гуртожитку.

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