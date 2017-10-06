Завтра у Львові розпочнеться чемпіонат України з триатлону

Чемпіонат України з триатлону (дуатлону) пройде 7-8 жовтня у Львові поблизу стадіону «Арена Львів» – на вул. Карла Мікльоша та вул. Лева Броварського. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Чемпіонаті візьме участь понад 100 учасників.

Протягом двох днів учасники змагатимуться на таких дистанціях: 2,5 км – біг, 8 км – велопробіг та 1 км – біг.

Програма змагань з триатлону

Субота, 7 жовтня:

– 09:00 – відкриття транзитної зони.

– 09:45 – парад відкриття змагань.

– 10:00 – старт І-го заїзду.

– 13:00 – підведення підсумків І-го дня змагань.

Неділя, 8 жовтня:

– 09:00 – відкриття транзитної зони.

– 10:00 – старт естафети-мікс.

– 12:00 – старт відкритого чемпіонату Львівської області, діти 2006 р. н. та молодші.

– 13:00 – підведення підсумків ІІ-го дня змагань, нагородження, парад закриття.

Фото: Нова Доба