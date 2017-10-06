Львівська облдержадміністрація шукає спеціаліста відділу промоції

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В», а саме спеціаліста відділу промоції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.
Вимоги до кандидатів:
– наявність вищої освіти не нижче ступеня молодший бакалавр, бакалавр;
– вільне володіння державною мовою;
– професійні знання;
– якісне виконання поставлених завдань;
– командна робота та взаємодія;
– відповідальність;
– системність і самостійність в роботі;
– вміння працювати в стресових ситуаціях.
Документи, необхідні для участі в конкурсі:
- Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної службидо якої додається резюме у довільній формі.
- Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
- Копії документів про освіту.
- Копії сторінок паспорта громадянина України.
- Заповнену особову картку встановленого зразка(затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №156);
- Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
- Декларацію кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Документи подаються за адресою: м. Львів вул. В.Винниченка, 18, каб.111, тел.: 261-30-78
Термін подання документів – до 18 жовтня 2017 р.
Перший етап конкурсу (тестування на знання законодавства) відбудеться 20 жовтня 2017 року о 11:00 год за адресою м. Львів, вул. В.Винниченка,18 каб.112.
Олександр Косик