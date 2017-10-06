Львівська облдержадміністрація шукає спеціаліста відділу промоції

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В», а саме спеціаліста відділу промоції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Вимоги до кандидатів :

– наявність вищої освіти не нижче ступеня молодший бакалавр, бакалавр;

– вільне володіння державною мовою;

– професійні знання;

– якісне виконання поставлених завдань;

– командна робота та взаємодія;

– відповідальність;

– системність і самостійність в роботі;

– вміння працювати в стресових ситуаціях.

Документи, необхідні для участі в конкурсі:

Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної службидо якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки. Копії документів про освіту. Копії сторінок паспорта громадянина України. Заповнену особову картку встановленого зразка(затверджено наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №156); Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Декларацію кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи подаються за адресою: м. Львів вул. В.Винниченка, 18, каб.111, тел.: 261-30-78

Термін подання документів – до 18 жовтня 2017 р.

Перший етап конкурсу (тестування на знання законодавства) відбудеться 20 жовтня 2017 року о 11:00 год за адресою м. Львів, вул. В.Винниченка,18 каб.112.