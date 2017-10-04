На площі Ринок із колії зійшов трамвай. Рух електротранспорту заблоковано

На площі Ринок зійшов з рейок трамвай №2, ніхто не постраждав, причини з’ясовують.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», о 18.55 год на пл Ринок зійшов з рейок вагон №1073, який курсує на маршруті №2. Постраждалих нема. Причини події з’ясовують. Наразі рух трамваїв в обидва боки заблоковано.

«Задній візок вагону перекрив рух в обидві сторони. Відповідні служби вже виїхали на місце. Причини будуть встановлювати. Тимчасово трамваї не курсують в обох напрямках», – уточнили в ЛКП «Львівелектротранс».

Фото: варта 1