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Баталії за туалет в музеї Пінзеля тривають і доходять до Гройсмана

Катерина Родак

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Охоронці музею Пінзеля, що на площі Митній, 2,  досі не мають вбиральні. Про це сьогодні, 4 жовтня, під час брифінгу повідомив директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Баталія за туалет для охоронців продовжується.  Я іронізував, що має дійти до Володимира Гройсмана. Якщо йти у відповідність до українського законодавства, воно доходить до голови кабінету міністрів. Але ми шукаємо обхідні шляхи», – зазначив Т. Вознняк.

«Можливо, будемо брати в оренду , щоб гуманізувати цей процес. Але наполягаємо, щоб помалесеньку переводити у власність Львівської міськради», – додав він.

 

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