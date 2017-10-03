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У Львові спалахнув дитячий садок

Катерина Родак

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Сьогодні, 3 жовтня, у Львові трапилась пожежа у приміщенні дитячого садочка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, о 13:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 2-поверховій будівлі приватного дитячого садка у м. Львові на вул. Вербова, 17. Займання сталося у електрощитовій на 1-му поверсі будівлі.
На місце події негайно було направлено 2 пожежно-рятувальні підрозділи.
Займання спричинило до щільного задимлення у будівлі. До прибуття рятувальників вихователі провели евакуацію дітей із задимленого приміщення. Загалом із садка на свіже повітря вивели 40 малюків.


«Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах захисту органів дихання. За допомогою вогнегасника фахівці ДСНС ліквідували горіння. Окрім цього, рятувальники обстежили приміщення садка, аби переконатися, що всі діти евакуйовані.  Також фахівці ДСНС винесли дітям теплі речі та ковдри, аби вони змогли на вулиці дочекатися своїх батьків», – розповідають рятувальники.
О 13:32 пожежу локалізували, а о 13:33 повністю ліквідували.
На місці події працювали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Постраждалих на місці події немає. Причина пожежі встановлюється.

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