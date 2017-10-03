Реформа стоматполіклініки у Львові: дантисти працюють через касу, а не через «кишеню»

У Львові вже декілька місяців функціонує оновлені 1-міська комунальна поліклініка: тут послуги стали офіційно платними для населення. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

З 22 червня комунальна 1-ша стоматологічна поліклініка змінила формат роботи, перейшовши у статус комунального некомерційного підприємства «Стоматологічна поліклініка №1». Лікарі офіційно встановили плату за свої послуги для мешканців, і таким чином заробляють собі на зарплату і утримання медичного закладу. Проте діти і окремі категорії дорослого населення отримують допомогу безкоштовно, відповідно до прийнятої на сесії Міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань. За цей час платну допомогу лікарі підприємства надали для 3 тис. пацієнтів, безоплатну – для майже 4 тис. пацієнтів-пільговиків.

Так, впродовж липня-вересня 2017 року лікарі КНП «Стоматологічна поліклініка №1» надали безоплатну стоматологічну допомогу 3 901 пацієнту на загальну суму 2,3 млн. грн. Серед них допомогу отримали: 3 518 дітей і осіб, прирівняних до пільгових категорій на загальну суму 1,8 млн.грн.; 198 осіб з інвалідністю загального захворювання на загальну суму 203 тис. грн., 171 учасник війни, бойових дій та АТО на суму 250 тис. грн.; 14 інвалідів та ветеранів війни на загальну суму 22 тис. грн.

Водночас за липень-вересень «Стоматологічна поліклініка №1» надала платну допомогу 3 008 пацієнтам.

Бюджет КНП «Стоматологічна поліклініка №1» складається з коштів, відшкодованих за безоплатно надану допомогу та коштів від надання платних послуг, а також внесків статутного капіталу. Відтак, колектив установи самостійно визначив, яка заробітна плата і скільки потрібно працівників.

За час роботи КНП «Стоматологічна поліклініка №1» збуло закуплено медикаменти і стоматологічні матеріали та установки, проведено ремонт приміщень і закуплено необхідні меблі, і станом на зараз триває поточний ремонт системи опалення водопостачання та каналізації. В подальшому для покращення якості надання стоматологічної допомоги планується продовжити оновлення стоматологічного обладнання, зокрема закупити прицільний рентген та цифровий комп’ютерний томограф, а також запровадити у закладі єдину електронну картку «Доктор Елекс».

Загалом в установі працює 239 осіб, з них 117 лікарів. Поліклініка працює з понеділка до суботи з 8.00 до 21.00 в дві зміни, а також з 9.00 до 15.00 у неділю.

Зазначимо, що в лютому цього року депутати прийняли ухвали, згідно з якими 1-ша, 3-тя, 4-та і 5-та комунальні стоматологічні поліклініки міста мали перейти у статус комунальних некомерційних підприємств. 1-ша стоматполіклініка – одна з 4-ьох, яка пройшла процес перетворення, і зараз працює на засадах комунального некомерційного підприємства.

До видів стоматологічної допомоги, яка підлягає відшкодуванню, належить: невідкладна допомога до виведення з гострого стану усім мешканцям, незалежно від їх соціального статусу; всі види стоматологічної допомоги дітям від 0 до 17 років, а також профілактичний огляд, терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога окремим категоріям населення. До окремих категорій населення належать ветерани війни, у тому числі учасники бойових дій, інваліди війни, інваліди 1 і 2 групи, вагітні жінки, Почесні донори України, жінки, які мають статус Мати-героїня, члени сімей загиблих учасників АТО, пенсіонери. Тобто при їх зверненні в стоматполіклініку бюджет відшкодовує надану допомогу.