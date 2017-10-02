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У Винниках чиновників звинуватили у підробці результатів депутатського голосування

Єва Корнійчук

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Чиновників Винниківської міської ради підозрюють у фальшуванні результатів голосування депутатів щодо виділення землі – 6 «соток» – на вул. Шевченка, 19 у Винниках. Про це заявив депутат Винниківської міської ради від «Народного контролю» Володимир Почаєвець.

За його словами, голосування відбулося під час пленарного засідання ради 20 липня цього року. Тоді міські депутати не підтримали  питання «Про надання дозволу на розробку детального плану території по вул. Шевченка, 19». Це зафіксовано на відеозаписі засідання, яке розміщене на офіційному сайті Винниківської міськради.

«Яким же було моє здивування, коли 16 серпня оголосили про проведення 18 вересня  громадських слухань щодо розробки Детального плану території по вул. Шевченка, 19 саме  на підставі Рішення № 985 від 20 липня цього року. Коли я підняв дані поіменного голосування, то у їх результатах побачив численні виправлення. Наприклад, навпроти мого прізвища стоїть позначка «проголосував «за», хоча насправді я голосував «утримався». Аналогічні підробки стосуються також декількох інших депутатів», – пояснив Володимир Почаєвець.

Депутат уже скерував запит на ім’я міського голови Винник Володимира Квурта з вимогою негайно провести службове розслідування та адекватно відреагувати на ситуацію.

«Ми маємо чергову земельну аферу, задля провернення якої чиновники не погребували підробкою голосів депутатів. Маємо грубе і безцеремонне порушення регламенту ради, порушення законодавства України. Я вимагатиму встановити імена всіх причетних до афери, щоб винні були притягнуті до відповідальності», – наголосив Володимир Почаєвець.

 

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