У Самборі невідомий чоловік побив 13-річного хлопця

У Самборі 36-річний чоловік побив неповнолітнього хлопця, а потім поцупив його телефон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Так, 29 вересня до Самбірського відділу поліції надійшло повідомлення від 46-річної жительки Самбора про те, що невідома особа побила її неповнолітнього сина.

Як було встановлено, 29 вересня близько 17.00 36 – річний місцевий мешканець побив 13-річного хлопця та заволодів його мобільним телефоном марки «Соні».

Сума завданих збитків становить 5000 гривень. Чоловіка опитали та відпустили.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 186 ч1 кримінального кодексу України (Грабіж), який карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.