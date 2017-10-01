ОСТАННІ НОВИНИ

Сенцова перевезуть до найсуворішої колонії на півночі Росії

|

Український кінорежисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років ув’язнення, повідомив про те, що його етапують з Іркутська до Ямало-Ненецького автономного округу. Про це Сенцов повідомив у листі до правозахисниці Зої Свєтовій, який опубліковано на сайті «Відкритої Росії», передає Українська правда.

Свєтова зазначила, що отримала лист 29 вересня, він датований 17 числом і був відправлений з СІЗО-1 м.Тюмень 21 вересня.

На думку Сенцова, його етапують до найпівнічнішої колонії суворого режиму у c.Харп на Ямалі, яка відома своїми суворими умовами утримання.

«У мене все нормально. Їду. Вивезли різко з Якутії і везуть в Ямало-Ненецький автономний округ, а там лиш одне місце для відбування покарання – легендарні Харп. … Нічого хорошого від цього відрядження не чекаю … Депресія або спад духу – я цим не страждаю, навіть не сумнівайтеся», – зазначив Сенцов.

Також він повідомив, що Якутський опервідділ у колонії, де він був до цього, за рік видав йому на руки дві листівки.

«Перед етапуванням повернули коробку зі старими листами, які зберігалися 1,5 роки у тюремників, і близько сотні нових, які вони збирали протягом року і лише тепер вирішили віддати … Ще віддали з десяток книг, які мені прислали, але не видавали», – повідомив Сенцов.

Він додав, що глава МЗС України Павло Клімкін намагався до нього «додзвонитися на день народження у липні».

«Приїжджали «Пуссі Райот» з Альохіною в Якутськ мене підтримати. … Але замість дзвінка мені дали чергове ШІЗО (четверте чи п’яте), а потім взагалі вивезли до більш жорсткого місця – у Харп. Наказ про це ФСВП Росії підписала наприкінці липня», – повідомив український режисер.

Як відомо, українскьго режисера Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів