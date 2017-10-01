Сенцова перевезуть до найсуворішої колонії на півночі Росії

Український кінорежисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років ув’язнення, повідомив про те, що його етапують з Іркутська до Ямало-Ненецького автономного округу. Про це Сенцов повідомив у листі до правозахисниці Зої Свєтовій, який опубліковано на сайті «Відкритої Росії», передає Українська правда.

Свєтова зазначила, що отримала лист 29 вересня, він датований 17 числом і був відправлений з СІЗО-1 м.Тюмень 21 вересня.

На думку Сенцова, його етапують до найпівнічнішої колонії суворого режиму у c.Харп на Ямалі, яка відома своїми суворими умовами утримання.

«У мене все нормально. Їду. Вивезли різко з Якутії і везуть в Ямало-Ненецький автономний округ, а там лиш одне місце для відбування покарання – легендарні Харп. … Нічого хорошого від цього відрядження не чекаю … Депресія або спад духу – я цим не страждаю, навіть не сумнівайтеся», – зазначив Сенцов.

Також він повідомив, що Якутський опервідділ у колонії, де він був до цього, за рік видав йому на руки дві листівки.

«Перед етапуванням повернули коробку зі старими листами, які зберігалися 1,5 роки у тюремників, і близько сотні нових, які вони збирали протягом року і лише тепер вирішили віддати … Ще віддали з десяток книг, які мені прислали, але не видавали», – повідомив Сенцов.

Він додав, що глава МЗС України Павло Клімкін намагався до нього «додзвонитися на день народження у липні».

«Приїжджали «Пуссі Райот» з Альохіною в Якутськ мене підтримати. … Але замість дзвінка мені дали чергове ШІЗО (четверте чи п’яте), а потім взагалі вивезли до більш жорсткого місця – у Харп. Наказ про це ФСВП Росії підписала наприкінці липня», – повідомив український режисер.

Як відомо, українскьго режисера Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за обвинуваченням в організації терактів на півострові.