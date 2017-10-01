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На Львівщині легковик злетів у кювет та перевернувся: загинув 19-річний водій автівки

Вероніка Рой

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На Турківщині внаслідок ДТП загинув водій легкового автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Турківське відділення поліції 1 жовтня надійшло телефонне повідомлення про ДТП,яке сталося близько 03.15 у селі Верхнє Висоцьке.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Ауді А4», 19-річний житель району, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та з’їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок цього юнак отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, і помер дорогою до лікарні.

Зараз працівники поліції з’ясовують обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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