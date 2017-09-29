Жертв сальмонельозної риби з «Привокзальної» стало ще більше

Станом на 6:00 год. 29 вересня року всього зареєстровано 69 осіб потерпілих від спалаху інфекції ( в тому числі 7 дітей), яка виникла в результаті вживання в їжу риби горячого копчення, придбаної 21 вересня в одному із торгових кіосків на ринку “Привокзальний” у Львові.

Як проінформували Львівський портал у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, з числа усіх, було госпіталізовано 63 особи, в тому числі 6 дітей.

25-28 вересня 17 осіб, в тому числі 3 дитини, виписано із ЛОІКЛ на вимогу (за останню добу 5 осіб, у тому числі 1 дитина).

Як відомо, медики та експерти визначили діагноз усіх потерпілих від отруєння вудженою рибою. Продавчині рибних «смаколиків» світить 8 років тюрми.