ОСТАННІ НОВИНИ

Жертв сальмонельозної риби з «Привокзальної» стало ще більше

Катерина Родак

|

Станом на 6:00 год. 29 вересня року всього зареєстровано 69 осіб потерпілих від спалаху інфекції ( в тому числі 7 дітей), яка виникла в результаті вживання в їжу риби горячого копчення, придбаної 21 вересня в одному із торгових кіосків на ринку “Привокзальний” у Львові.

Як проінформували Львівський портал у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, з  числа усіх,  було госпіталізовано 63 особи, в тому числі 6 дітей.

25-28 вересня 17 осіб, в тому числі 3 дитини, виписано із ЛОІКЛ на вимогу (за останню добу 5 осіб, у тому числі 1 дитина).

Як відомо, медики та експерти визначили діагноз усіх потерпілих від отруєння вудженою рибою. Продавчині рибних «смаколиків» світить 8 років тюрми.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів