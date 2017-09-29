В одному з магазинів Польщі дискримінують громадян України

У магазині в місті Барлінек розмістили табличку з написом, що кожного українця піддаватимуть перевірці. Фото скандальної таблички опублікувала одна із користувачок Facebook, передає Польське радіо.

«Зрештою, не лише українці крадуть, згідно з таким міркуванням, вони повинні піддавати контролю усіх, хто виходить з магазину», – наголосила вона.

Портал Wirtualna Polska взяв коментар у власника магазину Єжи Бітеля. Він пояснив, що табличку було встановлено після того як громадянин України вкрав дві сумки продуктів. Цікаво, що напис, на прохання власника, переклали українці, котрі працюють в магазині. «Насправді вона висіла добу, але її вже знято. Я сказав зробити її (табличку – ред.) під впливом імпульсу, надто швидко. Не таким мав бути зміст таблички. Щиро вибачаюся перед усіма, хто почувається ображеним. Таблички з таким змістом не може бути», –сказав він.

Однак чоловік стверджує, що табличка з подібним написом висіла там протягом 30 років «і ніколи не було жодних скарг». Єжи Бітель також сказав, що українці – це проблема в його магазині і в усьому Барлінеку та підкреслив, що вони крадуть значно частіше, ніж поляки.

«Поляк може щось вкрасти раз на місяць. З українцями такі історії трапляються навіть чотири рази на тиждень. Я мусив найняти двох додаткових охоронців», – поскаржився власник магазину Bimex.

Тим часом Центр з моніторингу расової та ксенофобської поведінки на своїй сторінці у Facebook написав, що «це скандальний випадок дискримінації осіб у зв’язку з їхньою національністю». В організації запевнили, що докладуть усіх зусиль, аби особи, відповідальні за встановлення таблиці та особи, котрі змусили помістити на неї погрози, понесли кримінальну відповідальність.

«Пильно повідомимо про цю ситуацію прокуратуру, речника громадянських прав та посольство України в Польщі», – поінформували представники Центру.

Як відомо, у Польщі працює приблизно 1,2 млн українців. Експерти прогнозують, що ця цифра у найближчим часом лише зростатиме.