На Сихові витратили півмільйона на ремонт частини вулиці

На вулиці Кос-Анатольського завершено капітальний ремонт дороги. Вартість відремонтованої ділянки становить майже півмільйона гривень. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.
«Завершено капітальний ремонт дороги по вул. Кос-Анатольського. Капітально відремонтовано ділянку площею 760 м ². Вартість робіт становить 490 тис. грн.
Також облаштовано додаткові паркомісця на вул. Кос-Анатольського, 14», – розповів Віктор Західний, начальник відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації.
Катерина Родак