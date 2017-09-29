ОСТАННІ НОВИНИ

На Сихові витратили півмільйона на ремонт частини вулиці

Катерина Родак

|

На вулиці Кос-Анатольського завершено капітальний ремонт дороги. Вартість відремонтованої ділянки становить майже півмільйона гривень. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Завершено капітальний ремонт дороги по вул. Кос-Анатольського. Капітально відремонтовано ділянку площею 760 м ². Вартість робіт становить 490 тис. грн.

Також облаштовано додаткові паркомісця на вул. Кос-Анатольського, 14», – розповів Віктор Західний, начальник відділу комунального господарства Сихівської районної адміністрації.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«АТБ» – під міжнародним контролем!
Микола ПРОНІН
«АТБ» – під міжнародним контролем!

Магазини «АТБ» переходять на новий рівень міжнародних стандартів контролю якості товарів. Сьогодні в нашій країні...

Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!
Вероніка РОЙ
Війна vs мирне життя: вони потребують допомоги!

Чи не щодня з усіх можливих інформаційних майданчиків ми можемо побачити і почути історії Героїв, які захищали нашу краї...

Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?
Катерина РОДАК
Життя у смужечку: що чекає на приміщення та клієнтів найстарішої львівської буцегарні?

Найстаріша львівська тюрма – відома в народі як «Бригідки» – з жахаючим минулим, де свого часу, чого гріха таїти, карбув...

Державна мова: право чи обов’язок
Ярослав Лесюк, Володимир Шаповал
Державна мова: право чи обов’язок

Час припинити культивування комплексу мовної меншовартості Тема української мови та її функціонування в координат...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів