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Від отруєння блідою поганкою у львівській лікарні помер чоловік

Дарина Смеречанська

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47-річний мешканець с. Страдч Яворівського району помер у реанімації Львівської обласної клінічної лікарні від отруєння блідою поганкою. Лікарі чотири дні боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. Його смерть стала першою цього року на Львівщині від отруєння грибами. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як розповів в.о. завідувача реанімації ЛОКЛ Орест Юрчук, пацієнт не сам збирав гриби у місцевому лісі, його пригостили вже готовими. Збирали люди сироїжки і парасольки. Ймовірно, отруйну бліду поганку вони переплутали з їстівною парасолькою. Разом з чоловіком ці гриби споживали племінник, ще одна жінка. Вони також потрапили до лікарні, але у них не було смертельного отруєння.

Чоловікові було погано, але він не відразу звернувся по допомогу до лікарів. Добу лікувався самотужки, думав, що все минеться.

За словами реаніматолога, лікарі чотири дні боролися за життя чоловіка, але врятувати його не вдалося. 26 вересня він помер. Лабораторно підтверджено, що чоловік отруївся блідою поганкою.

Фото: naturalist.if.ua

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