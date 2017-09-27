Військовики з Львівщини розпочали змагання в складі збірної команди України в Іграх Нескорених-2017

В міжнародних Іграх Нескорених, що тривають в Торонто (Канада) розпочали боротьбу й поранені військовики, вони представлять Львівщину у складі збірної команди України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Графік змагань, у яких беруть участь представники Львівщини:

Дмитро Сидорук – легка атлетика, стрільба з лука

24-25.09.2017 – легка атлетика: відбіркові забіги і фінали

27.09.2017 – стрільба з луку: кваліфікаційний раунд

28.09.2017 – стрільба з луку: раунд на вибування

29.09.2017 – стрільба з луку: фінальні змагання

Катерина Михайлова – пауерліфтинг, велоспорт

25.09.2017 – пауерліфтинг: легка вагова категорія

26.09.2017 – велоспорт: гонка з роздільним стартом

27.09.2017 – велоспорт: гонка-критеріум

27.09.2017 – стрільба з луку: кваліфікаційний раунд

28.09.2017 – стрільба з луку: раунд на вибування

29.09.2017 – стрільба з луку: фінальні змагання

Роман Панченко – стрільба з луку

27.09.2017 – стрільба з луку: кваліфікаційний раунд

28.09.2017 – стрільба з луку: раунд на вибування

29.09.2017 – стрільба з луку: фінальні змагання

Зазначимо,відомі перші результати виступів представників з Львівщини. Зокрема львів’яни Дмитро Сидорук потрапив до престижного фіналу в легкоатлетичному забігу на 100-метрівці, де завершив змагання з п’ятим результатом. Єдина жінка в українській команді львів’янка Катерина Михайлова також потрапила у фінальну стадію змагань з пауерліфтингу і зайняла дев’яте місце.

Фото: ЛОДА