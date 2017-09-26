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Рибу, яка вклала у лікарняні ліжка 63 особи, готували в гаражі

Соломія Григор'єва

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За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, органом досудового розслідування оголошено про підозру львів’янці, яка приготувала та продавала на одному із місцевих ринків рибу гарячого копчення, вживання якої спричинило масове харчове отруєння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що жінка, достовірно знаючи, що порушені правила та норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби. Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість, продавчиня збувала на львівському ринку.

Вживання недоброякісної рибної продукції призвело до гострого кишкового інфекційного захворювання та госпіталізації у медзаклади більше 50 осіб, серед яких діти.

Під час слідчих дій, товар вилучено, а взірці скеровано на експертизу для проведення лабораторних досліджень.

Досудове розслідування триває.

Довідково: підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв Львівський портал, 22 вересня у Львові із гострою кишковою інфекцією госпіталізували десятеро осіб. Люди отруїлися копченою рибою, яку придбали на ринку «Привокзальний». Протягом 23 та 24 вересня до лікувальних закладів продовжили звертатися громадяни.

За фактом масового отруєння людей у Львові поліцейські відкрили кримінальне провадження.

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