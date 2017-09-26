Міністерства охорони здоров’я руйнує найпоширеніші міфи про серцево-судинні захворювання

Серцево-судинні захворювання – основна причина смертності в Україні, тому увага до власної серцево-судинної системи вкрай важлива. Інтервенційний кардіолог Лілія Сорохтей спростовує 10 найпоширеніших міфів про ці захворювання, щоби допомогти нам зберегти здоров’я. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України, передає Львівський портал.

Міф 1 «Я занадто молодий, щоб турбуватися про серцево-судинні захворювання».

Ні! Те , як Ви живете тепер впливає на Ваш ризик серцево-судинних захворювань у майбутньому. Утворення атеросклеротичних бляшок може починатися ще в дитинстві та підлітковому віці, що потім імовірно призведе до звуження артерій. Багато українців страждає серцево-судинними захворюваннями, але не всі вони – люди похилого віку. Навіть у молоді та людей середнього віку можуть розвинути серцеві проблеми – особливо зараз, коли ожиріння, діабет 2 типу та інші фактори ризику ( малорухомий спосіб життя, паління та інші шкідливі звички) стають все більш поширеними у молодому віці.

Міф 2 «Якщо в мене буде високий кров`яний тиск, я це обов`язково відчую».

Це зовсім не так! Гіпертонію (високий кров`яний тиск) називають “тихим убивцею”, оскільки Ви, як правило, не помічаєте, що у Вас це є. Ви можете довго не відчувати ніяких симптомів, тому не треба чекати, поки ваш організм попередить вас про проблеми. Просто час від часу вимірюйте артеріальний тиск за допомого тонометра. Норма для дорослих – 120/80 мм.рт.ст Чим раніше ви виявите, що у Вас є гіпертонія і розпочнете лікування, тим менша вірогідність розвитку ускладень: інфаркту, інсульту, пошкодження нирок, очей та інших серйозних захворювань.

Міф 3 «Я відразу зрозумію. Що у мене серцевий напад (інфаркт), тому що у мене буде сильний біль у грудях».

Не обов’язково. Незважаючи на те, що біль або дискомфорт у грудях є найчастішим проявом інфаркту, він може супроводжуватися і іншими, менш специфічними симптоми. До них відносяться задишка, нудота, відчуття нестачі повітря, дуже різка слабість та біль або дискомфорт в одній або обох руках, щелепі, шиї або спині. Навіть якщо ви не впевнені, що це серцевий напад, негайно зателефонуйте в 103

Міф 4 «Діабет не загрожує моєму серцю, поки я приймаю ліки».

Не завжди! Звичайно, контроль цукру допоможе зменшити ризик або затримати розвиток серцево-судинних захворювань. Але, навіть коли рівень цукру в крові знаходиться під контролем, у вас все ще підвищений ризик серцевих захворювань та інсульту. Це тому, що фактори ризику, які сприяють початку діабету, також підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Ці перехресні фактори ризику включають високий кров’яний тиск, надмірну вагу та ожиріння, малорухомий спосіб життя та паління.

Міф 5 «У моїй родині у всіх були проблеми з серцем, тому я нічого не зможу з цим вдіяти».

Хоча люди з сімейною історією серцевих захворювань перебувають у групі більш високого ризику, ви можете вжити реальних заходів для його зниження. Щоб зберегти ваше серце здоровим, Вам достатньо дотримуватись цих рекомендацій: щодня мінімум 25-40 хвилин в день присвячувати таким видам фізичної активності, як ходьба, легкий біг, плавання, їзда на велосипеді ; їсти здорову їжу, контролювати рівень «шкідливого» холестерину, рівень цукру в крові та артеріальний тиск; підтримувати здорову вагу і кинути палити.

Міф 6 «Мені не потрібно контролювати рівень холестерину, бо я молодий».

Кардіологи рекомендують перевіряти рівень холестерину в крові кожні 5 років, починаючи з 20 років і навіть раніше, якщо у родині були випадки серцево-судинних захворювань. Діти у таких сім’ях можуть мати підвищений рівень холестерину, це підвищує ризик розвитку у них серцево-судинних захворювань у дорослому віці. Знизити високий рівень «поганого» холестерину (і ,відповідно, ризик ссерцево-судинних захворювань) допоможе здорове харчування та фізична активність.

Міф 7 «Серцева недостатність – це коли серце перестає битися».

Ні, коли серце раптово перестає битися – це зупинка серця, а не серцева недостатність. При серцевій недостатності, серце продовжує працювати, але воно не може нормально «качати» кров. Це може спричинити задишку, набряки на ногах, збільшення печінки або постійний кашель та хрипи. Часто причиною серцевої недостатності є неправильне лікування інфаркту міокарда. Під час зупинки серця людина втрачає свідомість і може раптово померти, якщо їй не надати своєчасну допомогу.

Міф 8 «Мене болять ноги, тому що я старію. Я впевнений, що це не має нічого спільного з моїм серцем».

Не завжди. Болі в ногах при ходьбі можуть бути ознакою стану, що називається захворюванням периферичних артерії. В ногах теж є артерії в яких можуть утворюватися холестеринові бляшки, як і в судинах серця. У людей, які мають захворювання периферичних артерій ризик інфаркту або інсульту збільшується.

Міф 9 «Моє серце б’ється дуже швидко. Напевно, у мене буде серцевий напад»

Не факт. Деякі варіації Вашого пульсу цілком нормальне явище. Частота серцевих скорочень прискорюється під час тренування, емоційних навантажень, підйомі температури і сповільнюєтеся, коли Ви спите. У більшості випадків прискореного серцебиття не варто турбуватися . Але іноді це може бути ознакою аритмії – ненормального або нерегулярного серцебиття. І хоча більшість аритмій є нешкідливими, деякі можуть тривати досить довго, впливаючи на роботу серця, або можуть спричинити інсульт, тому потребують лікування. Для того, щоб виявити небезпечні аритмії треба зробити добове моніторування електрокардіограми.

Міф 10 «Після інфаркту я повинен уникати фізичних навантажень».

Ні! Потрібно якнайшвидше почати процес фізичної реабілітації ! Дослідження показують, що люди, які пережили інфаркт і регулярно займаються фізичними вправами (ходьба, легкий біг та ін.) та міняють стиль життя на здоровий (правильне харчування, відмова від тютюну) живуть довше, ніж ті, хто цього не робить. Кардіологи рекомендують принаймні дві з половиною години фізичної активності середньої інтенсивності на тиждень для підтримки Вашого серця. Порадьтесь зі своїм лікарем, щодо розробки плану фізичної активності, відповідно до Вашого стану.

Фото: cbsnews.com