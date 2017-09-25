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«Галицькі Леви» здобули першу перемогу в чемпіонаті Української хокейної ліги

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Хокейний клуб «Галицькі Леви» здобув першу перемогу в чемпіонаті Української хокейної ліги. Про це Львівському порталу повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрації Оксана Вацеба.

Матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги проходять у Новояворівську. Дебютанти Ліги, гравці хокейного клубу «Галицькі Леви», в основному молоді вихованці львівського хокею, тільки набираються досвіду з поміж лідерів національного чемпіонату.

Підопічні головного тренера Михайла Чіканцева та президента клубу Миколи Романюка отримали першу перемогу цьогоріч, здолавши з рахунком 3:1 ХК «Вовки» (Бровари). Цікавий ще один факт, що помічником головного тренера «Галицьких Левів» почав працювати відомий український біатлоніст Віталій Кільчицький.

Нагадаємо, що хокейний чемпіонат України ігрового сезону 2017/2018 років суттєво омолодився. У ньому беруть участь шість команд, де найстарші гравці повинні бути 1993 року народження. Окрім «Галицьких Левів», участь у чемпіонаті УХЛ беруть ще такі команди: «Білий Барс» (Біла Церква), ХК «Вовки» (Бровари), МХК «Динамо» (Харків), ХК «Кременчук» та ХК «Донбас» (Донецьк). Останні, на думку експертів, мають найсильніший склад і є беззаперечними фаворитами першості.

Наступні матчі відбудуться в Новояворівську у першій половині жовтня цього року.

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