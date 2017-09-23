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На Львівщину прибуде група експертів Ради Європи з протидії торгівлі людьми

Дарина Смеречанська

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Днями у Львівській ОДА відбувся круглий стіл з питань протидії торгівлі людьми у Львівській області. Участь у круглому столі взяли представники Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на обласному рівні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Метою круглого столу було обговорення ситуації з протидії торгівлі людьми у Львівській області: досягнення, проблеми, завдання, покращення взаємодії суб’єктів Національного механізму взаємодії, а також розроблення програми візиту на Львівщину Групи експертів Ради Європи з протидії торгівлі людьми (ГРЕТА), який відбудеться 5 жовтня 2017 року.

«За підсумками візиту експерти ГРЕТА нашій державі нададуть рекомендації щодо покращення реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі  людьми», – зазначила директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк.

Під час зустрічі учасники круглого столу обговорювали можливості покращення взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та напрацювали попередній план візиту моніторингової групи ГРЕТА на Львівщину.

 

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