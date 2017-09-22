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Завтра на Львівщині прогнозують сильний дощ та грозу

Вероніка Рой

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Сьогодні вечері та завтра вранці на Львівщині прогнозують сильні дощі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

22 вересня за повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області ввечері із збереженням до кінця доби 22 вересня та вночі і вранці 23 вересня сильні дощі; місцями грози, пориви північно-західного вітру та шквали 15 – 20 м/с, град.

У зв’язку з очікуваними сильними дощами очiкується пiдйом рiвнiв води:
23 – 24 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра на 0,3 – 1м;
23 – 25 вересня на рiчках басейну Захiдного Бугу на 0,3 – 1м.

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