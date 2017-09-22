Площу перед пам’ятником Шевченку обіцяють відремонтувати до 15 листопада

Роботи з реконструкції площі біля пам’ятника Тарасові Шевченкові планують завершити до 15 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

За даними відомства, на площі біля пам’ятника Т. Шевченкові триває капітальний ремонт. Як повідомили у Галицькій РА, ремонтній роботи на замовлення адміністрації виконує підрядна організація ТОВ «ТЕКО ЛІМЕТЕД». Вартість робіт згідно з проектом 4 млн. 945 тис. грн. Завершити роботи планують до 15 листопада.

«Роботи на площі тривають з вересня. Виконання робіт розпочали з тильної сторони. Вже влаштована велодоріжка, проводиться мощення плитки, а також демонтаж плитки на центральній частині площі», – повідомили у Галицькій РА.

Згідно з проектом передбачено повністю замінити мощення площі та встановити там нове, гранітне покриття. Відповідно буде підсилено основу, на яку стелитимуть покриття, адже старе потріскало. Площа території, на якій буде вимощено нове покриття, становить 4 810 м2.

Крім перекладки мощення буде проведено ремонт і обрамлення хідників. Усі плити ставитимуть на морозостійкий клей. Також на площі будуть пандуси із поручнями.

Ремонтні роботи на площі розділили на три етапи. Перший етап – це ремонтні роботи, які охоплюють територію за пам’ятником Шевченкові і сам пам’ятник. Усі ремонтні роботи на цій ділянці (демонтаж старих плит та встановлення нових) планують завершити до 30 вересня.

Другий етап – це ремонт ділянки перед пам’ятником Шевченкові. Завершити усі роботи планують до кінця жовтня. На цій ділянці, крім нового гранітного покриття, буде встановлено тактильну плитку для незрячих. Особливість плитки в тому, що вона має певний рельєф, завдяки якому незрячі, коли стають на неї, можуть відчитати певну інформацію для себе: про перепони чи напрямок руху.

Третій етап робіт з капітального ремонту площі – це ремонт кінцевої частини площі, ближче до пр. Свободи. Підготовчі роботи на цьому відрізку планують розпочати з середини жовтня і завершити до 15 листопада.