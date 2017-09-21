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Гастролі російських артистів в Україні відбуватимуться лише після дозволу СБУ?

Омелян Шевчук

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Комітет з питань культури підтримав законопроект, за яким російських артистів можна запрошувати в Україну лише після дозволу Служби безпеки. Про це повідомив віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

«Комітет з питань культури ВР підтримав законопроект щодо особливостей проведення гастрольних заходів за участі громадян РФ. Голосування наступного тижня», – написав Кириленко.

Як повідомлялося, 11 липня у Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону «Про гастрольні заходи в Україні». Ним, зокрема, пропонується зобов’язати організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артисту в’їзд в Україну.

УП

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