На Львівщині оштрафували чоловіка, який після розпивання самогонки поцупив з цвинтаря скульптуру

На Львівщині суд оштрафував на 1700 гривень чоловіка, що тиняючись цвинтарем після розпивання алкоголю, викрав скульптуру. Про це йдеться у вироку Кам’янка-Бузького районного суду за 12 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у вироку суду, 23 червня 2016 року близько 01.00 год., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись на території кладовища, що розташоване по вул. Саксаганського в м. Кам’янка-Бузька Львівської області демонтував та викрав погруддя в скульптурі (бюсту) покійного, чим спричинив матеріальних збитків на суму 24000 грн.

«Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину у скоєнні інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 1 ст. 297 КК України, визнав у повному обсязі та пояснив, що 22 червня 2016 року він після роботи знаходячись на автобусній станції № 2 м. Львова зустрів знайомого. Там же вони познайомились з молодим хлопцем, який сказав, що він з м. Кам’янка-Бузька. Вони вирішили поїхати в гості до цього хлопця. В м. Кам’янка-Бузька вони дали гроші цьому хлопцеві і він придбав самогонку, яку вони розпивали до вечора. Коли зібрались їхати додому було вже пізно, маршрутні таксі не їздили. Вони ходили по місту і зайшли на цвинтар. Там він побачив погруддя пам’ятника і, коли його знайомий пішов за пивом, то він його викрав, помістивши в сумку. Вказав, що мав намір здати погруддя на металолом», – йдеться у вироку.

Обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо його не карати.

«Потерпілий в судове засідання не з’явився, надав суду заяву в якій просить справу розглядати без його участі, претензій до обвинуваченого не має…», – додається у документі.

Таким чином суд ухвалив визнатичолвоіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 297 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700,00 грн. (одна тисяча сімсот гривень 00 копійок).