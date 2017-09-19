На Львівщині стартував 83-й Міжнародний Конгрес ПЕН

У актовій залі Франкового університету, відбулось урочисте відкриття 83-ого Міжнародного Конгресу ПЕН. Захід об’єднав представників 65 ПЕН-центрів з усього світу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Темою цьогорічного Конгресу стало відстоювання правди у добу пропаганди.

«Три роки тому росіяни переступили східний кордон України. В той же час в Москві почалась пропаганда щодо дій влади Києва. Пізніше українські та російські спікери спростовували неправдиві слова Кремля. Свобода має ціну. І це ціна 2000 життів наших солдат, це ціна великих втрат землі та майна та майже 2 мільйони біженців, які змушені втікати від російських терористів», – зазначив президент Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу Микола Рябчук.

На важливості відстоювання правди та боротьби із пропагандою наголосила і президент Міжнародного ПЕН Дженіфер Клемент.

«Дуже важливо саме в цей період української історії стояти на українській землі. І важливо сьогодні говорити про пропаганду і брехливі антисемітські слова, які розділили український народ. Російська пропаганда змішала правду з вигадкою і отруїла людські думки і серця. Брехня болить і знищує», – наголосила Дженіфер Клемент.

Впродовж Конгресу понад 230 лідерів думок, поетів, перекладачів, видатних письменників, журналістів, істориків, публіцистів та редакторів із 101 країни світу говоритимуть чотирма мовами – англійською, французькою, іспанською та українською – про літературу, творчість та свободу слова.

Також в межах заходу відбудеться засідання делегатів Міжнародного ПЕН-клубу та низка відкритих подій, панельних дискусій, літературних читань, презентацій і зустрічей.

Серед зіркових гостей 83 Міжнародного Конгресу ПЕН – нобелівський номінант Адам Загаєвський, Пітер Померанцев, Пол Остер, сучасні українські письменники Юрій Андрухович, Андрій Курков, Сергій Жадан, Олена Стяжкіна та інші.

Події заходу відбуватимуться на таких локаціях: готель «Дністер», Львівський національний університет імені Івана Франка, Центр імені митрополита Андрея Шептицького.

Довідково:

ПЕН-клуб (International PEN) є вагомою міжнародною неурядовою організацією, яка об’єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів від 1921 року. Його назва утворена від англійського слова «pen» – ручка, що є водночас абревіатурою слів Poets, Playwrights, Essayists and Novelists – «поети, драматурги, есеїсти, романісти». Також до ПЕН-клубу входять журналісти, історики, видавці, загалом понад 25 000 членів із усього світу. ПЕН-клуб перебуває у формальних консультаційних зв’язках з ЮНЕСКО і має спеціальний консультативний статус в Економічній і Соціальній Раді ООН. Це одна із найстаріших організацій, яка бореться за права людини й одна з перших міжнародних письменницьких організацій. Свого часу до ПЕН-клубу належали Джозеф Конрад, Бернард Шоу, Герберт Уелс, а очолювали його Джон Голсуорсі, Генріх Белль, Маріо Варгас Льйоса.