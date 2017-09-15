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З жовтня у Львові з’являться нові проїзні квитки у електротранспорті

Катерина Родак

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З наступного місяця у Львові запроваджують оновлені проїзні квитки у міському електротранспорті. Про це сьогодні, 15 вересня, йшла мова на брифінгу у міській ратуші, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами заступника міського голови із питань ЖКГ Сергія Бабака, нові проїзні не будуть прив’язані до 1 числа кожного місяця, як це було раніше.

«Тепер ви можете купити квиток у будь-який день, і він буде діяти 30 днів. Тобто, якщо ви купили 5-го жовтня, то він буде діяти до 5-го листопада», – пояснив він.

«Той, хто продає картку, буде робити на ній відмітку, коли вона була придбана. Тобто місяць і день», – додав речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Щодо вартості такого проїзного, то С. Бабак каже, що вона вже є, проте поки її не називає.

«Є дизайн, є технологія. Як тільки все буде готове, ми виносимо на розгляд виконавчого комітету», – зазначив він.

Також Іван Бондар додав, що під час розрахунку вартості проїзного враховувалося опитування «Скільки і за який формат проїзного абонемента у громадському електротранспорті міста Ви готові оплатити?» на сайті міськради Львова. 33% опитаних проголосували за варіант «Не більше 150 гривень в місяць».

Нагадаємо, з 1 вересня у Львові зросла вартість проїзду у електротранспорті.

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