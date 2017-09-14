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На Пасічній у Львові збудують автокефальну церкву. Мешканці не в захваті?

Катерина Родак

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У Львові на вулиці Пасічній, побудують церкву УАПЦ попри заперечення мешканців. Відповідне рішення сьогодні, 14 вересня, прийняли 35 депутатів Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Депутати погодили будівництво  дерев’яної церкви у Сихівському районі.

«Надати громаді Української автокефальної православної Церкви парафії святої великомучениці Катерини у Сихівському районі м. Львова дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею  0,1025 га на вул. Пасічній (навпроти будинку № 169) для будівництва та обслуговування будівлі храму», – йдеться в проекті ухвали.

Водночас мешканці цього району на зборах ОСББ висловились проти цього будівництва. До депутатів звернуся представник церкви, заявивши, що мешканців стурбували комерційні моменти.

«Люди апелювали, що там будуть комерційні моменти. Тоді ми розробили юридичний документ, що ми не збираємось такого роботи. І подальше будівництво будемо узгоджувати з ОСББ. Там буде просто дерев’яна церква. Але ОСББ кажуть, що не хочуть», – зазначив представник церкви.

Своєю чергою депутат Андрій Карбовник заявив, що мешканці, з якими він спілкувався, не проти будівництва церкви.

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