Наступного року Форум видавців може стати національним

Міський голова Львова Андрій Садовий ініціює звернення до державної влади України стосовно виділення у наступному році коштів на Форум видавців, що щорічно проходить у Львові. Про це він заявив сьогодні, 13 вересня, під час відкриття 24-го Форуму видавців у Львові, передає кореспондент Львівського порталу.

«Вчора ми згадали ті часи, коли президент України Віктор Ющенко приїжджав на Форум. Я пригадую його полум’яний виступ, тоді він озвучив указ про присвоєння Форуму статусу національного. – загадав мер Львова.

«Статус «національний» передбачає стрічку у державному бюджеті. Але з того часу, на превеликий жаль, у державному бюджеті жодної гривні не було передбачено. Тут є народні депутати, керівництво області. Ми маємо спільно зробити відповідні подання і до Прем’єра і до бюджетного комітету, ідо міністра культури, щоби у бюджеті 2018 року можна було передбачити хоча б 2,5 млн грн для форуму. Це тільки третина тих коштів, що потрібні для Форуму, бо міська рада буде підтримувати, і обласна рада з обласною адміністрацією теж», – зазначив А. Садовий.