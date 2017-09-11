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На Львівщині винуватець смертельної ДТП підпалив свій автомобіль

Катерина Родак

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У Жовківському районі водій спалив позашляховик після скоєння смертельного ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації ГУ НП Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 вересня близько п’ятої ранку на автодорозі Жовква – Червоноград між селами Туринка та Боянець, Жовківського району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв зіткнення з мотоциклом «Восход», яким керував 20-річний мешканець Жовківського району, після чого втік з місця події. Внаслідок отриманих травм мотоцикліст помер.

Під час слідчо-розшукових дій поліцейські встановили, що до скоєння смертельної ДТП причетний 30-річний житель одного з сіл Жовківського району, який керував автомобілем «Опель Фронтера». Позашляховик правоохоронці виявили спаленим поблизу села Боянець. Попередньо встановлено, що його підпалив водій-утікач, аби знищити сліди зіткнення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Призначено експертизи.

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