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Нацполіція відхрестилася від затримки потягу «Інтерсіті»

Андрій Котенський,

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Національна поліція України немає жодного стосунку до руху потягу «Інтерсіті» сполученням «Перемишль-Київ». Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

«У відповідь на заяви окремих політиків та громадських діячів щодо затримки відбуття потягу «Інтерсіті» сполученням «Перемишль – Київ» нібито за вказівкою з боку поліції, нагадуємо. У своїй діяльності Національна поліція України керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами. А відтак Національна поліція немає жодного стосунку до розкладу відправлення залізничного транспорту. Це питання не перебуває в межах компетенції діяльності Нацполіції», – йдеться у повідомленні поліції.

Окрім того правоохоронці повідомляють, що «Національна поліція України не наділена повноваженнями щодо будь-якої діяльності на території іноземних держав».

Фото: Громадське

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