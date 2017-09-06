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Найкращою спортсменкою Львівщини у серпні стала борчиня Юлія Ткач

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Борчиня Юлія Ткач стала найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками серпня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і членів виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращим спортсменом Львівщини за підсумками серпня 2017 року представницю борцівської школи, Заслуженого майстра спорту України, одну з кращих борчинь сучасності Юлію Ткач.

Її особистий наставник Олексій Ткач став найкращим тренером Львівщини за підсумками останнього літнього місяця.

Це почесне звання 28-річна львів’янка отримала завдяки блискучому виступу у складі національної збірної команди України в чемпіонаті світу з вільної боротьби та, як результат – одержанні нагороди бронзового ґатунку в Париж.

Фото: ЛОДА

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