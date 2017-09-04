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Більшості знеструмленим населеним пунктам Львівщини повернули світло

Олександр Косик

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Грози та пориви вітру 03 вересня – 04 вересня 2017 року спричинили відключення в електромережах Львівщини. ПрАТ «Львівобленерго» вже ліквідували наслідки стихії у більшості населених пунктів області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Львівобленерго».

Станом на 14:00 год. залишаються знеструмлені 2 лінії електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 11 частково, 8 населених пунктів повністю та 13 частково у Бродівському, Буському, Жидачівському, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському,  Перемишлянському, Стрийському, Яворівському районах області.

Аби повернути світло мешканцям працюють 28 бригад у складі 96 енергетиків, задіяли 31 одиницю техніки.

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