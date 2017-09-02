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Обдаровані юні львів’яни мають шанс отримати 10 тисяч. Деталі

Катерина Родак

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До 15 вересня 2017 року триватиме прийом документів на отримання Премії Львівської міської ради обдарованій молоді за здобутки у навчанні у розмірі 10 000 грн. Про це інформують у мерії.

Премію можуть отримати переможці та призери міжнародних олімпіад; переможці та призери ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін; переможці та призери Всеукраїнських конкурсів наукових робіт; переможці та призери міжнародних та всеукраїнських конкурсів, турнірів.

Учасниками конкурсу можуть бути всі учні та випускники навчальних закладів м. Львова.

Премію можуть отримати учні або випускники, які навчаються у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах м. Львова.

При прийомі документів враховуються досягнення за попередній навчальний рік.

На розгляд керівної ради претенденти на отримання премій подають такі документи:

  • Мотиваційний лист кандидата (одна сторінка друкованого тексту, шрифт – Аrial, розмір шрифту – 12).
  • Копію свідоцтва про народження або копія паспорта кандидата на винагороду.
  • Копії дипломів, грамот або інших документів, які засвідчують перемоги в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо, участі у міжнародних та всеукраїнських проектах, конференціях, конгресах, участь в онлайн-курсах, майстер-класах, тренінгах.
  • Рекомендаційні листи (не більше 3 листів).
  • Заяву на ім’я начальника управління освіти.

Подача документів здійснюється у паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг Львівської міської ради (із зазначенням згоди на обробку персональних даних кандидата).

 

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