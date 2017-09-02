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На Львівщині очікують сильні дощі: річки можуть вийти з берегів

Катерина Родак

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У водоймах на Львівщині очікується підйом рівня води. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як повідомили у департаменті, у зв’язку з очікуваними сильними дощами 3-5 вересня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано – Франкiвська обл.) очiкується формування дощового паводку.  Підйом рівня води можливий на 0,5 – 1,5 м, на окремих дiлянках рiчок до 2 м над рiвнями.

4- 5 вересня при сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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