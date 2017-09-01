За різанину в Дрогобичі чоловіку загрожує 8 років тюрми

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень двом перехожим чоловікам мешканцю Стебника загрожує до восьми років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

За даними відомства, зараз здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заподіяння двом особам тяжких тілесних ушкоджень.

Як відомо, наприкінці липня цього року мешканець Стебника, у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки на вулиці, наніс двом особам ножові поранення у ділянку живота. Одному чоловікові – один удар, а незадовго ще два удари ножем іншому.

Обох потерпілих було доставлено у реанімаційне відділення Дрогобицької та Стебницької лікарень, де надано кваліфіковану медичну допомогу.

Зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Довідково: за вчинення вказаного злочину чоловікові загрожує позбавлення волі до 8 років.

Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.