У Львові капітально відремонтували вулицю Плугову

У Львові завершився капітальний ремонт вул. Плугової. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Роботи з капітального ремонту розпочалися в червні і тривали до кінця серпня. На вул. Плуговій на ділянці довжиною 378 м ми вистелили тротуар новою плиткою площею 550 м2 та встановили нове асфальтоване дорожнє покриття площею 2 296м2. Роботи виконувала підрядна організацію ТзОВ «Укрспецтрол» на замовлення Шевченківської РА. Вартість робіт – 1,5 млн. грн.

Також ЛМКП «Львівводоканал» замінив на цій ділянці свої мережі.

Зараз нам залишається нанести розмітку і встановити дорожні знаки. Ці роботи плануємо виконати сьогодні вночі», – розповів Михайло Космина, заступник голови Шевченківської РА.