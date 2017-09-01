ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові капітально відремонтували вулицю Плугову

Катерина Родак

|

У Львові  завершився капітальний ремонт вул. Плугової. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Роботи з капітального ремонту розпочалися в червні і тривали до кінця серпня. На вул. Плуговій на ділянці довжиною 378 м ми вистелили тротуар новою плиткою площею 550 м2 та встановили нове асфальтоване дорожнє покриття площею 2 296м2. Роботи виконувала підрядна організацію ТзОВ «Укрспецтрол» на замовлення Шевченківської РА. Вартість робіт – 1,5 млн. грн.

Також ЛМКП «Львівводоканал» замінив на цій ділянці свої мережі.

Зараз нам залишається нанести розмітку і встановити дорожні знаки. Ці роботи плануємо виконати сьогодні вночі», – розповів Михайло Космина, заступник голови Шевченківської РА.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У Львові назріває мистецька революція або що відбувається довкола Львівського органного залу?

Останніми днями, а особливо учора, у День прапора України, львівський інформаційний простір (втім, не лише львівський) «...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів