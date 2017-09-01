У четвер для молоді з з особливими потребами проведуть розважальний захід «Танці з зірками»

У четвер, 7 вересня, о 17.00 год. у нічному клубі «Picasso» для молоді з особливими потребами віком від 16 до 35 років буде організовано розважальний захід «Танці з зірками». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Метою заходу є сприяння в організації інформаційного та розважального простору для молоді, створення позитивної атмосфери для цікавого та веселого дозвілля.

Учасники заходу матимуть змогу переглянути концертну програму за участі професійних хореографів та співочих зірок Львівської естради; потанцювати під відомі музичні хіти, а також отримати професійні уроки з танців від справжніх віртуозів своєї справи.

«Учасники зможуть подивитись виступ Театру тіней, де актори передадуть історію, яка пронизана розмаїтими відтінками людських почуттів, які розгортатимуться на сцені за допомогою мови тіла, жестів і символізму силуетів. Дійство проходитиме у веселій та дружній атмосфері та супроводжуватиметься смачним частуванням напоями, святковим тортом, а головне – гарним настроєм», – зазначають організатори заходу.

Контактна особа: Мельник Анна 096-987-89-31.

Фото: Танці – blogger