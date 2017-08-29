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У Дрогобичі відкрили скринінговий центр для діагностики раку у жінок

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Сьогодні, 29 серпня, у приміщенні КНП  «Дрогобицька міська лікарня № 3» ДМР відкрили Міжрайонний скринінговий центр для діагностики передракових захворювань та раку у жінок. Про це повідомляють організатори заходу, передає Львівський портал.

Це один із шести центрів у Львівській області, які створені завдяки співпраці Міністерства охорони здоров’я України, Світового банку та Департаменту охорони здоров’я ЛОДА в рамках впровадження  програми скринінгу серед жінок. Дане обстеження дозволить виявити жінок, які мають найвищу вірогідність захворювання на рак, з метою його попередження.

Скринінговий центр у КНП  «Дрогобицька міська лікарня № 3» ДМР показовий, адже, враховуючи профільність лікарні та наявну поліклініку, тут, поряд із встановленим обладнанням, працюють спеціалісти: онкогінеколог та онкохірург, які, після проведених процедур, за потреби, нададуть фахову консультацію.

Скринінговий центр забезпечений цифровим мамографом, сучасним УЗД апаратом, кольпоскопом та гінекологічним кріслом, мікроскопом та комп’ютерною технікою для ведення електронного реєстру. У центрі забезпечено повний цикл ведення електронної медичної картки пацієнта безпосередньо з робочих місць реєстратора, гінеколога, лікаря УЗД, цитолога, рентгенолога та лікаря мамолога. Програмний продукт «Електронний реєстр жіночого населення» проходить тестування і вже скоро запрацює у звичному режимі.

Загальна вартість поставленого обладнання у скринінговий центр Дрогобича становить 9,36 млн. грн.

Мамографічний кабінет працює з 1000 до 1300 год. Поки мамограф працює у тестовому режимі обстеження проводяться у порядку «живої черги». Лікарі наголошують, що найбільш інформативним обстеження є в середині менструального циклу (8-15 день після початку місячних). Тому запрошуємо усіх жінок від 45 років телефонувати за додатковою інформацією у реєстратуру за номером тел. (03244) 2-17-95.

Фото: організатори

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