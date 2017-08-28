У Львові затримали рецидивіста з нарколабораторією в сумці

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника з портативною нарколабораторією. У дорожній сумці раніше неодноразово судимий чоловік носив обладнання для виготовлення психотропної речовини «амфетамін». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області під час оперативного відпрацювання виявили по вулиці Смерековій у Львові чоловіка, який мав з собою сумку, у якій знаходилась портативна міні-лабораторія для виготовлення психотропної речовини «амфетамін».

Правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження виявлене обладнання: хімічний посуд, трубки та шланги, ваги, прекурсори, спирт та інші реагенти для виготовлення психотропної речовини, а також два грами вже готового «амфетаміну».

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 31-річний мешканець Дрогобича, раніше неодноразово судимий за злочини, пов’язані з наркотиками. Наразі проводяться слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.