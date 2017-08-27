«Океан Ельзи» оголосив про річну перерву у концертній діяльності

Гурт «Океан Ельзи» анонсував свій наступний великий концерт на День Незалежності у 2018 році, що говорить про річну перерву у сольних виступах. Про це йдеться на сторінці гурту у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

24 серпня 2018 року концерт «День Незалежності з Океаном Ельзи» відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський». Цей виступ стане першим концертом, який «Океани» дадуть після майже річної концертної паузи.

Перші квитки на 24.08.2018 в Києві вже доступні тут.

Нагадаємо, в червні музиканти завершили півторарічний «Світовий тур» на підтримку альбому «Без меж», який пройшов на 4-х континентах, у понад 30 країнах.