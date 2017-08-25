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Екоінспектори зафіксували забруднення озера Наварія, яке призвело до гибелі малої риби

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Учора, 24 серпня, під час проведення заходів держконтролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Львівської області спеціалістами Держекоінспекції обстежено територію біля озера Наварія, що у Пустомитівському районі. Фахівці зафіксували забруднення водойми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Держекоінспекції у Львівській області.

Встановлено, що озеро візуально  наповнюється  потоками  неочищених вод зі сіл Наварія, Малечковичі, Сокільники та водами річки Щирка  з села Годовиця, що призводить до забруднення озера, а саме – до його цвітіння, яке спричинило  подекуди загибель малої риби.

Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю відібрані проби води входу та виходу з озера на визначення забруднюючих речовин.

Фото: rivnefish.com

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