Екоінспектори зафіксували забруднення озера Наварія, яке призвело до гибелі малої риби

Учора, 24 серпня, під час проведення заходів держконтролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Львівської області спеціалістами Держекоінспекції обстежено територію біля озера Наварія, що у Пустомитівському районі. Фахівці зафіксували забруднення водойми. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Держекоінспекції у Львівській області.

Встановлено, що озеро візуально наповнюється потоками неочищених вод зі сіл Наварія, Малечковичі, Сокільники та водами річки Щирка з села Годовиця, що призводить до забруднення озера, а саме – до його цвітіння, яке спричинило подекуди загибель малої риби.

Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю відібрані проби води входу та виходу з озера на визначення забруднюючих речовин.

Фото: rivnefish.com