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У Львові 28-річний чоловік пограбував учасника бойових дій

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У Львові зловмисник обікрав учасника бойових дій. Правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до скоєння правопорушення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Залізничний відділ поліції 19 серпня звернувся 48-річний львів’янин. Він повідомив, що невідома особа викрала у нього мобільний телефон «Samsung» та кульок з документами, серед яких були посвідчення водія та копія посвідчення учасника бойових дій, видані на його ім’я.
Як з’ясували правоохоронці, до вчинення крадіжки причетний 28-річний місцевий мешканець.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі проводиться розслідування.

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