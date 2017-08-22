На Львівщину з’їжджаються лемки з усього світу

26-27 серпня у селі Зимна Вода Пустомитівського району відбудеться III Львівський обласний фестиваль «Гомін Лемківщини». Участь у фестивалі візьмуть колективи та гості із різних країн світу, інформують у прес-службі Львівської ОДА.

Про це розповіли сьогодні, 22 серпня, під час прес-конференції за участі т. в. о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Мирослави Туркало, голови Світової Федерації Українських Лемківських Об’єднань Софії Федини та голови Львівської обласної організації «Лемківщина» Степана Майковича .

За словами Софії Федини, цьогоріч участь у фестивалі вперше візьмуть колективи із Польщі, Словаччини, США, Канади та Сербії.

«У межах фестивалю запланована концертно-художня програма за участі фольклорних та естрадних виконавців, музичних гуртів, танцювальних колективів», – додала Мирослава Туркало.

Основний наголос фестивалю – звучання лемківської пісні та танців. Відтак, відвідувачі зможуть ознайомитись з особливістю лемківської культури, її традиціями та історією.

Також межах заходів відбудеться виставка робіт народних майстрів, майстер-класи, мистецькі та спортивні заходи.

Зазначимо, фестиваль «Гомін Лемківщини» відбувається за підтримки Львівської облдержадміністрації.

Початок заходів о 14:00 годині у суботу, 26 серпня.