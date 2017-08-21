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На дитячому майданчику у Львові знайшли труп

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Сьогодні, 21 серпня, у Львові на вул. Панча, 8 на дитячому майданчику знайшли мертвого чоловіка. Цю інформацію Львівському порталу підтвердили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як повідомили у коментарі Львівському порталу, близько 7.00 год. поліції надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику є тіло чоловіка без ознак життя.

Також у поліції додають, що на тлі ознак насильницької смерті не виявлено.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Станом на 9.00 год. особу чоловіка не встановили.

 

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